В РФ разрабатывают систему информирования граждан об угрозе ареста за рубежом

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В России разрабатывают систему, которая позволит россиянам через цифровые платформы оперативно сообщать об угрозе ареста за рубежом. Об этом рассказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня".

Отвечая на вопрос о способах противостоять незаконным арестам россиян за рубежом, Климов отметил, что сейчас идет работа над решением данной проблемы, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в США уже действует система, помогающая защитить своих граждан.

"Мы сейчас разрабатываем систему, которая позволит нашим соотечественникам через цифровые платформы быстро сигнализировать о такого рода угрозе", – сказал сенатор.

Климов напомнил, что Россия увеличила финансирование граждан, которым требуется правовая поддержка.

Он добавил, что для успешной работы необходимо совершенствовать работу консульских служб страны и наладить взаимодействие с институтами гражданского общества других государств.

Ранее в Дании задержали россиянина по обвинению в шпионаже. Его обвиняют в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании.

