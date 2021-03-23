В РФ разрабатывают систему информирования граждан об угрозе ареста за рубежом

13:13
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В России разрабатывают систему, которая позволит россиянам через цифровые платформы оперативно сообщать об угрозе ареста за рубежом. Об этом рассказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня".
Отвечая на вопрос о способах противостоять незаконным арестам россиян за рубежом, Климов отметил, что сейчас идет работа над решением данной проблемы, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что в США уже действует система, помогающая защитить своих граждан.
"Мы сейчас разрабатываем систему, которая позволит нашим соотечественникам через цифровые платформы быстро сигнализировать о такого рода угрозе", – сказал сенатор.
Климов напомнил, что Россия увеличила финансирование граждан, которым требуется правовая поддержка.
Он добавил, что для успешной работы необходимо совершенствовать работу консульских служб страны и наладить взаимодействие с институтами гражданского общества других государств.
Ранее в Дании задержали россиянина по обвинению в шпионаже. Его обвиняют в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: