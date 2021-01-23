СК объявил о проверках по факту насилия в отношении сотрудников полиции в центре Москвы

19:03
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова заявила, что по факту применения насилия к сотрудникам полиции в центре столицы проводится проверка. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве организовано проведение ряда доследственных проверок по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов", – заявила специалист.
По предварительным данным, на несогласованной акции 23 января были выявлены случаи нападения на сотрудников органов внутренних дел, которые охраняли общественный порядок.
Кроме того, в районе Цветного бульвара протестующие забросали полицейских снежками и петардами. Они также повредили автозак и служебную машину одной из силовых структур. Сообщается, что водителю автомобиля выбили глаз.
Ранее стало известно, что в ходе несанкционированных массовых акций в Москве 23 января пострадали трое сотрудников Росгвардии. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
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