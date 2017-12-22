Изготовителей поддельных документов для террористов задержали в столице

22 декабря, 13:22
Фото:ТАСС/Василий Кузьмиченок
ФСБ задержала в Москве девятерых участников преступной группы, которые занимались изготовлением поддельных документов для нелегальных мигрантов, в том числе − для сторонников террористических группировок.
Как сообщили Агентству "Москва" в центре общественных связей ведомства, сотрудники ФСБ и МВД России пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в "организации канала легализации в РФ незаконных мигрантов из Центрально-Азиатского региона (ЦАР), в том числе сторонников международных террористических организаций".
Уточняется, что в ходе спецоперации удалось задержать девять человек, которые действовали под видом "центра помощи мигрантам".
Также стало известно, что ФСБ обнаружила и ликвидировала две лаборатории по изготовлению поддельных документов. Представителями силового ведомства было изъято множество бланков и готовых паспортов граждан ЦАР, а также миграционные карты, водительские удостоверения, дипломы о высшем образовании, трудовые книжки и другие поддельные документы. В настоящее время
решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об организации нелегальной миграции.
Ранее Владимир Путин заявил об угрозе странам СНГ со стороны террористов в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. По словам президента РФ, боевики используют эти регионы в качестве плацдарма для экспансии, вербовки боевиков и дестабилизации ситуации.
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