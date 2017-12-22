Вертолетные отряды сформируют на военных базах Заполярья

22 декабря, 11:05
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Специальные вертолетные отряды сформируют на северных военных базах. В них включат как ударные Ми-24, так и эскадрильи тяжелых транспортных вертолетов Ми-26.
Первый смешанный вертолетный отряд планируется разместить в 2018 году в Анадыре. Годом позже аналогичный отряд должен появиться на Кольском полуострове, сообщает газета "Известия".
Вертолеты будут использоваться в интересах транспортно-боевого обеспечения заполярной группировки. В частности, основной задачей Ми-24 станет поиск и уничтожение вражеских диверсантов.
Ми-26, в свою очередь, обеспечат снабжение удаленных арктических гарнизонов и оперативную переброску войск, крупногабаритных грузов и техники.
Вертолеты Ми-26 из состава смешанного авиационного отряда, который базируется в Воркуте, активно использовались для снабжения отдаленных погранзастав. В 2012 году авиагруппа Ми-26 была передислоцирована на аэродром Тикси в Якутии.
В 2014 году на восстанавливаемый на Новосибирских островах военный аэродром "Темп" с помощью этих вертолетов доставляли грейдеры, бульдозеры и машины повышенной проходимости.
Ранее стало известно о планах объединить Морскую авиацию и силы ПВО Тихоокеанского флота в 2018 году в составе мощной армии со штабом на Камчатке. Новому объединению поручат контролировать воздушную обстановку на Камчатке, Чукотке и в арктическом регионе.
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