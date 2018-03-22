В Минобороны сообщили о нескольких DDoS-атаках на сайт

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Сайт Минобороны РФ в ходе финального голосования за названия новейшего вооружения подвергся массированным DDoS-атакам, сообщили в ведомстве. Все попытки повлиять на работу портала были нейтрализованы.

"В течение последнего дня голосования за названия новейших отечественных вооружений на официальный сайт Минобороны России было совершено семь DDoS-атак. Из них в течение дня пять были средней интенсивности, и две наиболее мощных с 19:00 до 20:00 мск", – цитирует представителей ведомства ТАСС.

В пресс-службе отметили, что атаки нейтрализованы силами служб компьютерной безопасности. При этом в последние минуты голосования пиковое количество обращений к сайту составило десятки тысяч в секунду.

Более 600 тысяч посетителей со всего мира следили за результатами голосования в последний час.

Ранее сообщалось, что россияне выбрали названия для новейшего вооружения страны. Лазерный комплекс получил название "Пересвет", беспилотный подводный аппарат – "Посейдон", а новая крылатая ракета – "Буревестник".

Конкурс по выбору названий проводили в два этапа. На первом ведомство принимало любые предложения и отбирало наиболее удачные имена. На голосование выставили по 50 названий каждого вида вооружения.

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