МВД РФ предложило передать ведомству полномочия на проведение проверок патронов

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Министерство внутренних дел РФ предложило законодательно закрепить за ведомством полномочия по проведению проверок патронов к служебному и гражданскому оружию. Об этом со ссылкой на пресс-центр МВД сообщает ТАСС.

Поправки предлагается внести в закон "Об оружии" в рамках выполнения поручения кабмина. В министерстве внутренних дел добавили, что главным исполнителем по разработке законопроекта определена Росгвардия.

Сейчас проверку патронов на соответствие криминалистическим требованиям осуществляют аккредитованные испытательные лаборатории.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил, что из-за происшествий в учебных заведениях контроль за оборотом оружия и боеприпасов нужно вернуть МВД. По его словам, сейчас данная инициатива находится на межведомственном обсуждении.

В конце декабря в МВД подготовили проект, определяющий параметры для оружия самообороны. Документ содержит требования к травматическим и газовым пистолетам и револьверам, механическим распылителям и аэрозольным устройствам, а также электрошокерам.