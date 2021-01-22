Воробьев призвал жителей Подмосковья не участвовать в незаконной акции

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона не участвовать в незаконной акции 23 января. Об этом он рассказал в эфире телеканала "360".

"Наступают выходные. Хочу пожелать, чтобы они прошли традиционно, без эксцессов и неприятностей. Вы знаете, сейчас идет активный призыв молодежи на участие в акции 23 января. Обращаю внимание, что, по мнению правоохранительных органов, она считается незаконной, несанкционированной", – обратился к населению Воробьев.

Губернатор Подмосковья попросил родителей объяснить детям, какие последствия может за собой повлечь участие в неправомерной акции.

Воробьев подчеркнул, что каждый россиянин имеет право на высказывание своего мнения, однако для этого необходимо руководствоваться рамками действующего законодательства.

Ранее к жителям Москвы обратился Сергей Собянин. Он назвал недопустимым проведение несогласованной акции 23 января. В частности, градоначальник обратил внимание на важность борьбы с пандемией коронавируса и на незаконность призывов к участию в акции для несовершеннолетних.

Ранее о незаконности массовых акций предупредили в Генпрокуратуре РФ. Отмечается, что призывы к участию в незаконных массовых акциях образуют состав административного правонарушения и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста.

