Воробьев призвал жителей Подмосковья не участвовать в незаконной акции

21:16
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона не участвовать в незаконной акции 23 января. Об этом он рассказал в эфире телеканала "360".
"Наступают выходные. Хочу пожелать, чтобы они прошли традиционно, без эксцессов и неприятностей. Вы знаете, сейчас идет активный призыв молодежи на участие в акции 23 января. Обращаю внимание, что, по мнению правоохранительных органов, она считается незаконной, несанкционированной", – обратился к населению Воробьев.
Губернатор Подмосковья попросил родителей объяснить детям, какие последствия может за собой повлечь участие в неправомерной акции.
Воробьев подчеркнул, что каждый россиянин имеет право на высказывание своего мнения, однако для этого необходимо руководствоваться рамками действующего законодательства.
Ранее к жителям Москвы обратился Сергей Собянин. Он назвал недопустимым проведение несогласованной акции 23 января. В частности, градоначальник обратил внимание на важность борьбы с пандемией коронавируса и на незаконность призывов к участию в акции для несовершеннолетних.
Ранее о незаконности массовых акций предупредили в Генпрокуратуре РФ. Отмечается, что призывы к участию в незаконных массовых акциях образуют состав административного правонарушения и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: