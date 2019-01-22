Разложить по косточкам: Роскачество рассказало о секретах выбора минтая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Поверхность филе минтая должна быть светлого цвета и не иметь пятен и подсохших участков, которые свидетельствуют о неправильном хранении и обезвоживании. На этот и другие признаки обратили внимание эксперты Роскачества, давшие советы по выбору этой рыбы.

Специалисты подчеркивают, что минтай содержит все незаменимые аминокислоты и легко усваивается. Он также является источником омега-3 жирных кислот, поэтому диетологи относят его к диетическим видам рыб.

"Преимуществом рыбы с белым мясом является то, что она практически не содержат гистамин, который является, как известно, серьезным аллергеном", – добавили эксперты.

На поверхности филе минтая не должно быть снега или большого количества льда – глазури. Если продукт упакован, следует изучить маркировку и проверить срок годности. Желательно, чтобы производство было на Дальнем Востоке.

Тем, кто покупает обезглавленную неразделанную рыбу, стоит проверить ее на наличие толстых рубцов или желтых пятен. Если они есть, то рыба несвежая и явно заморожена не в первый раз.

Минтай должен храниться при температуре не выше минус 18 градусов. При разморозке рыбы лучше переложить ее на ночь в холодильник. А вот оставлять при комнатной температуре, опускать в горячую воду или размораживать в микроволновке не стоит.

В планах Роскачества проверить 15 самых популярных торговых марок более чем по 30 показателям качества и безопасности. Будут оценен внешний вид минтая, его консистенция, цвет, запах и вкус. Результаты объявят уже в феврале.

Ранее ведомство дало рекомендации по выбору средства для мытья посуды. Например, нужно избегать в составе хлора, хлорорганических соединений, фосфатов, фосфонатов.