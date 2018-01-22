ФСБ рекомендовала приостановить работу предприятий на время ЧМ-2018

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ФСБ начала рассылку предписаний об остановке производств на время проведения чемпионата мира по футболу 2018.

Как сообщает "Коммерсантъ", ведомство ссылается на специальные правила о применении усиленных мер безопасности в рамках чемпионата, утвержденные указом президента РФ от 9 мая 2017 года и постановлением правительства от 9 июня 2017 года.

Под действие указа попадают Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Самара, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. Однако, по данным издания, письма получили предприятия, находящие на расстоянии 400 километров от этих городов.

Руководство предприятий, согласно документу, должно подготовить приказ с перечнем участков и оборудования, которые прекратят работу. Если временно прекратить деятельность завода не представляется возможным, то в "региональный межведомственный оперативный штаб" необходимо направить объяснение и указать, какими могут быть последствия при ЧП.