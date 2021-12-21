В МЧС выступили за введение в России обязательного страхования от пожаров

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Страхование от пожаров в России должно стать обязательным, считает временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.

"По такому пути идут многие страны мира, в странах с развитой экономикой страховка – это главный стимулятор решения вопросов, в том числе, и безопасности", – сказал он в интервью ТАСС.

По словам Чуприяна, отчисления в страховой фонд при введении страхования в случае небольшого количества недостатков по линии пожарной безопасности или их отсутствии будут ниже.

"И наоборот, если вы продемонстрировали, что у вас масса нарушений, тогда и платите больше, потому что вы не просто рискуете сами, но вы и ближнего можете погубить из-за этого", – добавил он.

Ранее в МЧС выразили обеспокоенность в связи с ростом числа происшествий с электрообогревательными приборами и газовым оборудованием в российских домах. В ведомстве уточнили, что 60% пожаров случаются в жилых домах.

Причиной тому в трети случаев становится неисправная электропроводка. Около 60% людей погибают от отравления продуктами горения.