Красную площадь закроют для посещения 23 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вход на Красную площадь, Васильевский Спуск и в Александровский сад будет закрыт вечером 23 ноября из-за учений Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

Сообщается, что ограничения будут действовать с 17:00 до 21:00. Помимо этого, с 5:30 до 6:00 будет ограничено движение транспорта по Боровицкой площади, сообщает Агентство "Москва".

Учения пройдут в рамках профилактики угроз террористического характера, а также для пресечения противоправных действий и обеспечения пожарной безопасности на охраняемом объекте.

Ранее стало известно, что несколько улиц в центре Москвы перекроют с 15 ноября по 10 декабря в связи с подготовкой к новогодним праздникам.

С 23 по 27 ноября полностью закроют проезд по Газетному переулку. Нельзя будет проехать на участке Тверской улицы от дома №4 до дома №8, а также от седьмого до девятого дома с 15 по 25 ноября.

В районе Манежной площади перекроют Моховую улицу. Там ограничения будут действовать с 23 ноября по 3 декабря. В эти же дни для проезда закроют Тверскую улицу в районе Новопушкинского сквера и Пушкинской площади.

Помимо этого, с 28 ноября по 10 декабря ограничат движение рядом с Театральной площадью.