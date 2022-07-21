Испытания модернизированного комплекса связи для истребителя Су-57 начнутся осенью

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Модернизированный комплекс связи для истребителя пятого поколения Су-57 будет испытан в составе самолета предстоящей осенью. Об этом со ссылкой на пресс-службу холдинга "Росэлектроника" сообщает ТАСС.

Отмечается, что опытные образцы обновленного комплекса связи в настоящее время находятся в стадии изготовления. Модернизацию проводит научно-производственное предприятие "Полет".

Ранее сообщалось, что новейшее воздушное судно дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 "Премьер" совершило первый полет с включенным радаром. Испытания подтвердили штатную работу специального оборудования, а также бортовых систем в условиях высокого электромагнитного излучения.

В частности, во время полета провели проверку аэродинамических характеристик воздушного судна, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры бортового радиотехнического комплекса. Отмечалось, что самолеты отработали в соответствии с заданными параметрами и готовы к проведению дальнейших видов испытаний.

