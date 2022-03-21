В МО РФ заявили об эвакуации в Россию более 62 тыс жителей Мариуполя

21 марта, 21:55
Фото: AP Photo/Bernat Armangue
Из Мариуполя удалось эвакуировать более 62 000 мирных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, прибывшие в Россию люди рассказывают о совершенных националистами преступлениях. Мизинцев отметил, что все факты будут детально расследованы, а виновные найдены.
"Без участия киевских властей за прошедшие сутки из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик в Россию эвакуированы 16 054 человека, из них 4 631 ребенок. Всего с начала проведения специальной военной операции уже (эвакуированы) 346 740 человек, из которых 73 614 детей", – рассказал Мизинцев.
Начальник центра обороны подчеркнул, что за сутки границу России пересекли 1 867 автомобилей. В общей сложности это 40 392 единицы транспорта.
"С каждым прибывающим в Россию организована индивидуальная работа, оказывается медицинская и психологическая помощь. В субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9 500 пунктов временного размещения", – добавил он.
Мизинцев также поведал, что за сутки поступило 6 267 обращений от людей, сообщающих о планах эвакуироваться в Россию. В общей сложности их насчитывается 2 722 703 человека.
"Значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан по различным каналам в официальные структуры Российской Федерации", – подчеркнул Мизинцев.
По его словам, Киев отказался от предложений России по созданию гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей и националистов без оружия из Мариуполя.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что высокоточный удар по торговому центру в Киеве уничтожил батарею реактивных систем залпового огня и базу хранения боеприпасов, которую там устроили украинские военные. По его словам, координаты позиции систем и расположение склада с реактивными боеприпасами российская разведка подтвердила по нескольким каналам.
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