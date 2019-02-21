Столичная система штормового предупреждения станет основой для крупных городов

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Систему штормового предупреждения, разрабатываемую в Москве, будут использовать и в других городах. Такое заявление сделал глава Росгидромета Максим Яковенко, передает РИА Новости.

Руководитель службы отметил, что реализация проекта по созданию системы прогнозирования опасных быстроразвивающихся процессов для Москвы и области идет успешно.

"На основе этого опыта его надо будет трансформировать на первом этапе для 15 городов-миллионников, а на втором этапе на крупные промышленные центры", – отметил Яковенко.

Работа займет не одно десятилетие, однако ее основа закладывается уже сейчас.

До 2020 года столичные власти выделят учреждениям Росгидромета свыше 574 миллионов рублей на создание системы штормового предупреждения. В рамках проекта установят 43 новые автоматические метеостанции и внедрят информационные системы обработки данных.