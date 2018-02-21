Чайка рассказал о деградации российских следователей

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Деградацию в работе российских следователей, произошедшую в два последних десятилетия, отметил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

"Если 20–25 лет назад следователь и преступник – это борьба интеллектов, то сейчас все очень просто – СИЗО, особый порядок, в котором сегодня рассматривается до 70 процентов дел", – цитирует Чайку РИА Новости.

Глава надзорного ведомства отметил вялую реакцию следствия на требования прокуратуры. "К сожалению, для многих наших следователей сегодня уголовно-процессуальное законодательство, нормы материального права – это космос", – пояснил он.

Ранее Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ усилить надзор за следствием на всех уровнях. Президент отметил необходимость улучшить ситуацию в области регистрации преступлений. Он также призвал прокуроров незамедлительно реагировать на сообщения о нарушениях трудового законодательства.

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