Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости корью на Украине и в Грузии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Европе зафиксировали рост заболеваемости корью. Среди наиболее пострадавших стран – Украина и Грузия, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Корь является острым инфекционным вирусным заболеванием. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.
"Только за последний год на Украине показатель составил 849 больных корью на 1 миллион, в Грузии – 396 больных на 1 миллион населения. В наступившем 2019 году неблагополучная ситуация продолжается. Из-за эпидемии кори Польша намерена запретить въезд непривитым гражданам Украины", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в России ситуация по кори стабильная, хотя количество заболевших незначительно увеличилось. В прошлом году специалисты зафиксировали всего 17,3 случая на 1 миллион населения. Чаще всего заболевали те, кто по каким-либо причинам отказались от вакцинации, либо не смогли получить прививки по медицинскими противопоказаниями.
В начале января вспышка кори зафиксирована во Владимирской области. Заболевших более 20 человек. Все они представители цыганской общины. Медики проводят противоэпидемические мероприятия.
Ранее россиян предупредили о росте активности гриппа в Европе и об эпидемии дифтерии в Латинской Америке. Наиболее тяжелая ситуация в Венесуэле. Там отсутствие необходимых лекарственных препаратов привело к гибели детей от инфекции. Всего за текущий год в стране зарегистрировано 1,2 случаев заболеваний дифтерией. Из них 80 закончились летальным исходом.
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