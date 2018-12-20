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Полиция может получить право досматривать граждан при подозрении в краже. Соответствующие поправки в закон "О полиции" разработали в МВД. Документация размещена на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Для пресечения хищений чужого имущества предлагается наделить полицию полномочием осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи", – говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы поправок в законопроект также предлагают дать право полицейским досматривать вещи граждан, а также транспортные средства и перевозимые грузы для предупреждения проноса предметов, свободный оборот которых запрещен или ограничен.

Ранее в МВД предложили изменить правила техосмотра и ввести новые требования к проверке документов на автомобиль.

Авторы проекта предложили обязать проводящих техосмотр специалистов сверять указанные на частях машины номера с данными, содержащимися в документах. В случае замены кузова, рамы, кабины или шасси владельцу автомобиля необходимо будет внести изменения в регистрационные данные. Также в проекте уточняется, что оплата услуг по ТО будет производиться до начала диагностики.