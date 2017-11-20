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Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о созданной ФСБ базе данных об иностранных террористах.

"Наша Федеральная служба безопасности создала базу данных, в которую включаются сведения об иностранных террористах", − сказал он, передает "Газета.ру".

Ранее МИД РФ предупредил россиян о повышенной вероятности совершения терактов в крупных городах в Европе и США в период новогодних праздников.

По предварительным оценкам, в прибыльный сезон – рождественские каникулы и Новый год – европейские отели недосчитались четверти туристического потока.