Минфин предложил сократить сто тысяч должностей в армии – СМИ

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Министерство финансов предлагает оптимизировать расходы вооруженных сил через оптимизацию. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ, среди инициатив ведомства – сокращение штатной численности военнослужащих на десять процентов.

Издание утверждает, что речь может идти о ликвидации около ста тысяч должностей. Осуществить данную меру предлагается за счет свободных вакансий. Проект реформы ведомство направило в Совет безопасности.

Кроме того, предполагается перевести на гражданскую службу сотрудников, не связанных с выполнением боевых задач: медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков.

Помимо прочего, в документе говорится об исключении из законодательства нормы о ежегодном увеличении военной пенсии на два процента сверх уровня инфляции.

Также министерство предложило увеличить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии, до 25 лет и исключить из этого периода годы обучения в военном вузе. По мнению экспертов, оптимизация поможет экономить порядка 5 миллиардов рублей из казны ежегодно. Аналогичные меры разработаны для МВД, ФСИН, ГФС и ФССП.

Депутат Госдумы Василий Власов ранее предложил назначить льготы, предусмотренные для военнослужащих и сотрудников правопорядка, на занятых борьбой с COVID-19 медиков.