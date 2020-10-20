Минфин предложил сократить сто тысяч должностей в армии – СМИ

04:53
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Министерство финансов предлагает оптимизировать расходы вооруженных сил через оптимизацию. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ, среди инициатив ведомства – сокращение штатной численности военнослужащих на десять процентов.
Издание утверждает, что речь может идти о ликвидации около ста тысяч должностей. Осуществить данную меру предлагается за счет свободных вакансий. Проект реформы ведомство направило в Совет безопасности.
Кроме того, предполагается перевести на гражданскую службу сотрудников, не связанных с выполнением боевых задач: медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков.
Помимо прочего, в документе говорится об исключении из законодательства нормы о ежегодном увеличении военной пенсии на два процента сверх уровня инфляции.
Также министерство предложило увеличить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии, до 25 лет и исключить из этого периода годы обучения в военном вузе. По мнению экспертов, оптимизация поможет экономить порядка 5 миллиардов рублей из казны ежегодно. Аналогичные меры разработаны для МВД, ФСИН, ГФС и ФССП.
Депутат Госдумы Василий Власов ранее предложил назначить льготы, предусмотренные для военнослужащих и сотрудников правопорядка, на занятых борьбой с COVID-19 медиков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: