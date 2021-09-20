Москва 24: сотрудники МЧС подведут итоги работы на водных объектах летом 2021 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21 сентября в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "Итоги работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Москвы в летнем периоде 2021 года".



Перед журналистами выступят:



врио заместителя руководителя территориального органа МЧС России по Москве Надежда Ершова;

заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Андрей Иванов;

заместитель начальника ГКУ "МГПСС" Сергей Пономарев;

начальник поисково-спасательной станции "Серебряный Бор" ГКУ "МГПСС" Ярослав Черногоров.

Смотрите прямую трансляцию 21 сентября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.