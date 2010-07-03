Бастрыкин посетил Ситуационный центр МВД России

21:25
21:25
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Александр Бастрыкин совместно с сотрудниками Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) и Главного следственного управления ведомства посетили Ситуационный центр МВД России (СЦ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета.
На базе центра состоялась рабочая встреча председателя СК России Александр Бастрыкина с первым заместителем министра внутренних дел РФ Александром Горовым, представителями ряда подразделений МВД, в том числе Ситуационного центра МВД России. Участники обсудили вопросы расширения взаимодействия в части информационно-аналитического обмена.
Бастрыкин поинтересовался у коллег опытом функционального развития и успешной реализации возложенных на СЦ МВД России задач, используемых технологических достижений в целях осуществления мониторинга оперативной обстановки. Коллеги также обсудили порядок выполнения функционала, возложенного на СЦ, а также аналитической работе и управлению организационно-техническими процессами.
Глава ведомства подчеркнул, что наряду с технологической оснащенностью важна подготовка специалистов для работы в ситуационных центрах. Руководство двух ведомств обменялось мнениями о необходимости специализированного обучения сотрудников таких подразделений и возможности взаимодействия в этом направлении.
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