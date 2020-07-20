Генпрокуратура признала нежелательными в России семь иностранных организаций

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Деятельность семи неправительственных иностранных организаций Генпрокуратура РФ признала нежелательной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В список попали шесть американских и одна британская компании.

"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности семи иностранных неправительственных организаций", – отмечают в пресс-службе.

Ранее по решению Владимира Путина в России была объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. Проверка потребовалась, чтобы оценить возможности Вооруженных сил страны по обеспечению безопасности на юго-западе РФ.