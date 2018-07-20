Началась отработка систем Ил-112В

20 июля, 14:05
Фото: wikipedia.org/Allocer/по лицензии CC BY-SA 3.0
Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК") начали отрабатывать системы, смонтированные на борту опытного летного образца легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА Новости.
"Специалисты преступили к отработке бортовых систем первого опытного Ил-112В. По окончанию работ самолет испытают на наземных частотах, а также проведут цикл аэродромных отработок", – поделился вице-президент по транспортной авиации ПАО "ОАК", генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.
Самолет Ил-112В предназначен для перемещения и воздушного десантирования до пяти тонн военной техники и личного состава. Воздушное судно в перспективе заменит Ан-26 и составит конкуренцию лучшим мировым самолетам по транспортировки грузов.
Ранее сообщалось, что ДОСААФ начнет обучать школьников начальной летной подготовке. Обучение в военной школе даст ее выпускникам преимущество во время поступления в военные училища.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: