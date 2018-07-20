Началась отработка систем Ил-112В

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК") начали отрабатывать системы, смонтированные на борту опытного летного образца легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА Новости.

"Специалисты преступили к отработке бортовых систем первого опытного Ил-112В. По окончанию работ самолет испытают на наземных частотах, а также проведут цикл аэродромных отработок", – поделился вице-президент по транспортной авиации ПАО "ОАК", генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.

Самолет Ил-112В предназначен для перемещения и воздушного десантирования до пяти тонн военной техники и личного состава. Воздушное судно в перспективе заменит Ан-26 и составит конкуренцию лучшим мировым самолетам по транспортировки грузов.

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