В Казахстане успешно испытали новую ракету российской системы ПРО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министерство обороны информировало об успешных испытаниях новой ракеты российской системы ПРО. Запуск состоялся на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщает официальная газета ведомства "Красная звезда".

Как заявил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ специального назначения генерал-майор Андрей Приходько, в ходе учебного пуска ракета выполнила сложную задачу полета и успешно поразила цель условного противника.

В публикации уточняется, что элементная база модернизированной противоракеты полностью российского производства.

Модель ракеты не называется. Сообщается только о том, что она превосходит предыдущую по большинству характеристик.

Скорость новой ракеты составляет 4 километра в секунду. Ей под силу уничтожить боеголовку противника на максимальной высоте и дистанции от охраняемого объекта.

Серийное производство версии ракеты в части ПВО и ПРО ВКС РФ ожидается уже в ближайшее время.

Ранее в военном ведомстве рассказали о последних новинках российского вооружения.