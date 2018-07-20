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Безопасность

20 июля, 03:30

В Казахстане успешно испытали новую ракету российской системы ПРО

безопасность технологии

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министерство обороны информировало об успешных испытаниях новой ракеты российской системы ПРО. Запуск состоялся на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщает официальная газета ведомства "Красная звезда".

Как заявил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ специального назначения генерал-майор Андрей Приходько, в ходе учебного пуска ракета выполнила сложную задачу полета и успешно поразила цель условного противника.

В публикации уточняется, что элементная база модернизированной противоракеты полностью российского производства.

Модель ракеты не называется. Сообщается только о том, что она превосходит предыдущую по большинству характеристик.

Скорость новой ракеты составляет 4 километра в секунду. Ей под силу уничтожить боеголовку противника на максимальной высоте и дистанции от охраняемого объекта.

Серийное производство версии ракеты в части ПВО и ПРО ВКС РФ ожидается уже в ближайшее время.

Ранее в военном ведомстве рассказали о последних новинках российского вооружения.

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