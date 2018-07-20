В Казахстане успешно испытали новую ракету российской системы ПРО

20 июля, 03:30
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Министерство обороны информировало об успешных испытаниях новой ракеты российской системы ПРО. Запуск состоялся на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщает официальная газета ведомства "Красная звезда".
Как заявил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ специального назначения генерал-майор Андрей Приходько, в ходе учебного пуска ракета выполнила сложную задачу полета и успешно поразила цель условного противника.
В публикации уточняется, что элементная база модернизированной противоракеты полностью российского производства.
Модель ракеты не называется. Сообщается только о том, что она превосходит предыдущую по большинству характеристик.
Скорость новой ракеты составляет 4 километра в секунду. Ей под силу уничтожить боеголовку противника на максимальной высоте и дистанции от охраняемого объекта.
Серийное производство версии ракеты в части ПВО и ПРО ВКС РФ ожидается уже в ближайшее время.
Ранее в военном ведомстве рассказали о последних новинках российского вооружения.
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