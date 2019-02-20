Опубликованы кадры испытаний беспилотника "Посейдон"

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Минобороны опубликовало видео испытаний российского беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Ранее состоялись полигонные тесты системы, а личный состав прошел обучение.

В послании Федеральному Собранию Владимир Путин отметил, что работа над этим комплексом идет по плану: первую атомную подлодку-носитель "Посейдон" спустят на воду уже этой весной.



Как пишут западные СМИ, настоящая цель стратегического беспилотного аппарата "Посейдон" заключается в развале НАТО.

Американское новостное издание Business Insider написало, что ядерное оружие в большинстве случаев способно уничтожить один город, но новейшее российское оружие может "прекратить существование целого континента". Специалисты также уверены, что Россия может запустить эти аппараты даже в случае полного уничтожения, поэтому власти США не захотят подвергать "свои прибрежные воды многолетней радиации от подводных торпед, которые им нечем отразить".

Уникальный подводный беспилотник "Посейдон" способен поражать авианосцы и береговую инфраструктуру на межконтинентальной дальности. Испытания ядерной энергоустановки для оснащения беспилотного подводного аппарата системы "Посейдон" успешно состоялись в декабре 2017 года.

По словам специалистов, неуязвимость оружия происходит за счет большой глубины погружения, высокой скорости и непрогнозируемого маршрута. Эксперты отмечают, что возможности "Посейдона" позволят ВМФ России успешно бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника в любых направлениях и поражать объекты береговой инфраструктуры.