Бортников рассказал о количестве предотвращенных ФСБ терактов

19 декабря, 19:44
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
Федеральная служба безопасности предотвратила 23 теракта в 2017 году, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
"В результате принятых за последние шесть лет мер практически в десять раз снизилось количество совершаемых в России преступлений террористической направленности", – цитирует главу ведомства "Российская газета".
По его словам, с 2012 года были осуждены более 130 агентов и сотрудников зарубежных спецслужб, пытавшихся проникнуть в различные сферы деятельности государства. Кроме того, выявлены 120 иностранных и международных неправительственных организаций, которые сотрудничали с разведкой. Они прекратили свою деятельность.
За последние пять лет ФСБ предотвратила преступления в экономической сфере, перспективный ущерб от которых мог составить более чем 900 миллиардов рублей. Осуждены почти 13 тысяч человек, включая федеральных чиновников и губернаторов.
Бортников также рассказал о противостоянии угрозы со стороны Украины. Он отметил, что в 2016-2017 году в Крыму нейтрализвали три диверсионно-террористические группы.
Ранее глава ФСБ сообщил о том, что террористы поменяли тактику в сторону "автономного джихада". По его словам, боевики направляют свои силы за пределы Ближнего Востока, а их целями становятся гражданские лица, сотрудники правоохранительных органов, а также объекты городской и социальной инфраструктуры.
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