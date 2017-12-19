Бортников рассказал о количестве предотвращенных ФСБ терактов

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Федеральная служба безопасности предотвратила 23 теракта в 2017 году, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

"В результате принятых за последние шесть лет мер практически в десять раз снизилось количество совершаемых в России преступлений террористической направленности", – цитирует главу ведомства "Российская газета".

По его словам, с 2012 года были осуждены более 130 агентов и сотрудников зарубежных спецслужб, пытавшихся проникнуть в различные сферы деятельности государства. Кроме того, выявлены 120 иностранных и международных неправительственных организаций, которые сотрудничали с разведкой. Они прекратили свою деятельность.

За последние пять лет ФСБ предотвратила преступления в экономической сфере, перспективный ущерб от которых мог составить более чем 900 миллиардов рублей. Осуждены почти 13 тысяч человек, включая федеральных чиновников и губернаторов.

Бортников также рассказал о противостоянии угрозы со стороны Украины. Он отметил, что в 2016-2017 году в Крыму нейтрализвали три диверсионно-террористические группы.

Ранее глава ФСБ сообщил о том, что террористы поменяли тактику в сторону "автономного джихада". По его словам, боевики направляют свои силы за пределы Ближнего Востока, а их целями становятся гражданские лица, сотрудники правоохранительных органов, а также объекты городской и социальной инфраструктуры.