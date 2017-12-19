Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин заявил об угрозе странам СНГ со стороны террористов в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Приветственные слова президента РФ на 43-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран-членов СНГ зачитал директор ФСБ Александр Бортников.

"Террористы пытаются использовать эти регионы в качестве плацдарма для экспансии, вербуют и обучают здесь новых боевиков, направляют их для дестабилизации ситуации в другие государства", – цитирует обращение Путина РИА Новости.

По мнению российского лидера, национальные спецслужбы должны укреплять партнерские связи и активнее делиться друг с другом профессиональным опытом, оперативными и аналитическими данными.

Традиционные встречи спецслужб "способствуют развитию многостороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной преступностью", подчеркивается в приветствии.

Бортников, в свою очередь, рассказал о том, что террористы поменяли тактику в сторону "автономного джихада". По его словам, боевики направляют свои силы за пределы Ближнего Востока, а их целями становятся гражданские лица, сотрудники правоохранительных органов, а также объекты городской и социальной инфраструктуры.