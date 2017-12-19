19 декабря, 13:25
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Владимир Путин заявил об угрозе странам СНГ со стороны террористов в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Приветственные слова президента РФ на 43-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран-членов СНГ зачитал директор ФСБ Александр Бортников.
"Террористы пытаются использовать эти регионы в качестве плацдарма для экспансии, вербуют и обучают здесь новых боевиков, направляют их для дестабилизации ситуации в другие государства", – цитирует обращение Путина РИА Новости.
По мнению российского лидера, национальные спецслужбы должны укреплять партнерские связи и активнее делиться друг с другом профессиональным опытом, оперативными и аналитическими данными.
Традиционные встречи спецслужб "способствуют развитию многостороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной преступностью", подчеркивается в приветствии.
Бортников, в свою очередь, рассказал о том, что террористы поменяли тактику в сторону "автономного джихада". По его словам, боевики направляют свои силы за пределы Ближнего Востока, а их целями становятся гражданские лица, сотрудники правоохранительных органов, а также объекты городской и социальной инфраструктуры.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: