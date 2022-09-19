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Москва 24

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Безопасность

15:01

Учения с участием более 50 единиц техники начались на Балтийском флоте

безопасность

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Учения с более чем 15 кораблями и 50 единицами военной техники стартовали на Балтийском флоте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

"На первом этапе учений в повышенные степени боевой готовности приведены органы военного управления базы, ряд корабельных соединений, а также отдельные воинские части флота, участвующие в маневрах", – говорится в сообщении.

Ожидается, что всего в учениях примут участие свыше 1 500 военных, более 15 надводных судов, больше 50 единиц военной и спецтехники, а также самолеты и вертолеты морской авиации.

Военным предстоит отработать, в том числе отражение нападения условного противника с воздуха. Помимо этого, с кораблей будут выполнены практические ракетные и артиллерийские стрельбы по поражению судов и самолетов условного врага.

Также во время учений военные отработают защиту кораблей и подлодок Балтийского флота, пункта базирования от разведки условного противника, а группы береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" поразят морские цели на побережье Калининградской области.

Ранее сообщалось, что в Тихом океане прошли совместные учения военных России и Китая. Боевые корабли отработали совместное тактическое маневрирование при поддержке палубных вертолетов. Российский флот на этих учениях был представлен фрегатом "Маршал Шапошников", тремя корветами и одним средним танкером.

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