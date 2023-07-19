МЧС предложило использовать любые подземные сооружения для укрытия в ходе войны

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В МЧС России начали прорабатывать правовые механизмы использования любых подземных сооружений как укрытий для населения во время войны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Куренкова.

МЧС вместе с федеральными и региональными структурами также подготовило новую редакцию порядка проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, отметил он во время выступления на правчасе в Совфеде. Опыт СВО показал, что эвакуация – один из наиболее эффективных способов защиты населения при военных опасностях, подчеркнул министр.

Помимо этого, ведомство совместно с сенаторами предлагает изменить закон "О гражданской обороне". По информации главы, предлагается создать межведомственные штабы гражданской обороны. На федеральном уровне ими будет руководить Куренков, в субъектах РФ – начальники главных управлений МЧС России.

"С учетом опыта проводимых мероприятий на приграничных территориях мы большое значение придаем развитию гражданской обороны", – заметил он.

Ранее сообщалось, что россиян могут начать оповещать о чрезвычайных ситуациях с помощью домофонов. Куренков уточнил, что в этом вопросе есть "предложения и наработки".

До этого министр сообщил о необходимости организации внеплановых проверок в торговых центрах и на складах. По его словам, это следует сделать для контроля над соблюдением правил пожарной безопасности.

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