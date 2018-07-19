Испытания истребителя пятого поколения Су-57 начнутся в 2019 году

19 июля, 08:33
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Два новейших серийных самолета Су-57 поступят для испытаний в липецкий 4-й Центр боевой подготовки (ЦБП) в начале 2019 года, сообщили в Минобороны РФ.
Сначала истребитель протестируют летчики-инструкторы. Они изучат работу системы вооружений, радиолокационных станций и проведут учебные пуски авиационных средств поражения. Затем специалисты сформируют программу боевой подготовки, включая тактические приемы, позволяющие максимально эффективно использовать новые самолеты.
После того, как завершатся инструкторские тесты, начнется обучение пилотов строевых полков и эскадрилий, сообщает газета "Известия".
Ранее сообщалось, что Минобороны получило первый заказ на поставку истребителей пятого поколения. Поставить предстоит 12 Су-57. Выполнять заказ будет авиазавод в Комсомольске-на-Амуре.
Су-57 – российский многоцелевой истребитель, предназначенный для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника.
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