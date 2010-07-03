Летчики провели первые полеты на модернизированных МиГ-31Б М

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Пилоты морской авиации Тихоокеанского флота провели первые полеты на новых истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ, передает РИА Новости. Экипажи отработали поставленные задачи и подтвердили заявленные характеристики самолетов.

Сверхзвуковые всепогодные истребители-перехватчики МиГ-31БМ поступили в авиаполк в феврале.

Сообщается, что в ходе заводского ремонта была обновлена авионика и радиоэлектронные системы МиГ-31, улучшены тактические характеристики и боевые возможности машин.

Планируется, что до конца года войска и силы на северо-востоке России усилят еще несколькими модернизированными истребителями МиГ-31.

Ранее сообщалось, что в России начались опытно-конструкторские работы по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения. К ним приступило петербургское морское бюро машиностроения "Малахит".

Технические характеристики подлодки не раскрываются. Известно только, что "одним из видов ее ударного оружия будут гиперзвуковые ракеты "Циркон".