В Совфеде ответили на сообщение о подмене ракеты 9М729

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Минобороны и МИД РФ на совместном брифинге 23 января представили именно крылатую ракету 9М729. Об этом заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Да, 23 января была продемонстрирована именно 9М729, а не какая-либо еще", − приводит его слова ТАСС. Он подчеркнул, что характеристики ракеты "были публично представлены и наглядно продемонстрированы на брифинге с военными атташе".

Как пояснил Бондарев, крылатая ракета 9М729 − модернизированная версия 9М728. Ее максимальная дальность составляет 480 километров, что на десять километров меньше, чем у предыдущей версии.

Однако, по данным портала The Daily Beast, ЦРУ и Национальное агентство геопространственной разведки (НАГР) США уверены, что Россия якобы не представила настоящую 9М729. По мнению американской стороны, эта ракета нарушает ДРМСД.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время совместного брифинга с Минобороны заявил, что США не интересует опровержение РФ сведений по 9М729. Он добавил, что опровержение позволило бы окончательно закрыть данный вопрос.