Немецкие СМИ опасаются нового разрушительного оружия России

19 января, 12:01
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
В России в ближайшее время появится новая модификация "адского оружия", сообщают "Дни.ру". Немецкие СМИ сообщают, что оружие уже монтируется на уникальной платформе "Армата".
Речь идет о модификации тяжелой огнеметной системы ТОС-1. Ее потомка, ТОС-2, кроме платформы "Армата", можно установить на колесном танке – в частности, на унифицированной боевой платформе "Бумеранг". Первый прототип уже поступил в производство.
ТОС-1 известен под миролюбивым именем "Буратино". У этого оружия нет аналогов в мире. Реактивная система залпового огня включает 30 труб, которые выпускают ракеты с термобарическими боеголовками. Боеприпасы, попадая в цель, вызывают эффект "аэрозольной бомбы". Это означает не только мощнейшую взрывную волну, но и возникающий после нее вакуум.
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