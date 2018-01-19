Немецкие СМИ опасаются нового разрушительного оружия России

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В России в ближайшее время появится новая модификация "адского оружия", сообщают "Дни.ру". Немецкие СМИ сообщают, что оружие уже монтируется на уникальной платформе "Армата".

Речь идет о модификации тяжелой огнеметной системы ТОС-1. Ее потомка, ТОС-2, кроме платформы "Армата", можно установить на колесном танке – в частности, на унифицированной боевой платформе "Бумеранг". Первый прототип уже поступил в производство.

ТОС-1 известен под миролюбивым именем "Буратино". У этого оружия нет аналогов в мире. Реактивная система залпового огня включает 30 труб, которые выпускают ракеты с термобарическими боеголовками. Боеприпасы, попадая в цель, вызывают эффект "аэрозольной бомбы". Это означает не только мощнейшую взрывную волну, но и возникающий после нее вакуум.