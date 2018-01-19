Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Безопасность

19 января, 11:38

Россия утилизирует две крупнейшие в мире подлодки

безопасность

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Россия утилизирует две самые большие в мире атомные подводные лодки проекта 941 (шифр "Акула") "Архангельск" и "Северсталь".

"Дальнейшая их эксплуатация нерентабельна. Они уже выведены из боевого состава ВМФ. "Росатом" их утилизирует после 2020 года", – рассказал РИА Новости источник в судостроительной отрасли.

Сейчас в эксплуатации останется единственная АПЛ проекта 941У "Дмитрий Донской". Именно она испытывала баллистическую ракету "Булава".

Ранее сообщалось, что в России создадут стратегические атомные подводные лодки типа "Борей-Б". Работы по их строительству уже началис

В настоящий момент в стадии строительства находятся пять атомных подлодок типа "Борей-А". Последняя из них – "Князь Пожарский" – была заложена в декабре 2016 года.

На данный момент в состав ВМФ России входят три стратегические атомные подводные лодки типа "Борей" (проект 955) – "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Каждая из них способна нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать