Россия утилизирует две крупнейшие в мире подлодки

19 января, 11:38
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Россия утилизирует две самые большие в мире атомные подводные лодки проекта 941 (шифр "Акула") "Архангельск" и "Северсталь".
"Дальнейшая их эксплуатация нерентабельна. Они уже выведены из боевого состава ВМФ. "Росатом" их утилизирует после 2020 года", – рассказал РИА Новости источник в судостроительной отрасли.
Сейчас в эксплуатации останется единственная АПЛ проекта 941У "Дмитрий Донской". Именно она испытывала баллистическую ракету "Булава".
Ранее сообщалось, что в России создадут стратегические атомные подводные лодки типа "Борей-Б". Работы по их строительству уже началис
В настоящий момент в стадии строительства находятся пять атомных подлодок типа "Борей-А". Последняя из них – "Князь Пожарский" – была заложена в декабре 2016 года.
На данный момент в состав ВМФ России входят три стратегические атомные подводные лодки типа "Борей" (проект 955) – "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Каждая из них способна нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".
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