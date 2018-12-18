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18 декабря, 18:40

Британский разведывательный корабль вошел в акваторию Черного моря

безопасность

18 декабря, 18:40

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Фото: twitter.com/YorukIsik

Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в акваторию Черного моря. Данные были опубликованы на турецком ресурсе Bosphorus Observer, который отслеживает прохождение судов через Босфор.

При этом по информации сервиса Marine Traffic, в настоящий момент корабль движется в северном направлении. Судно прошло из порта Стамбула через Босфор.

Ранее стало известно, что США начали подготовку к отправке военных кораблей в Черное море. По данным западных СМИ, военные США попросили госдепартамент проинформировать Турцию о возможном проходе в Черное море.

При этом отмечалось, что уведомление Турции необязательно означает появление военных кораблей США в проливах. Представитель флота США заявил, что военные регулярно проводят подобные операции с целью укрепить стабильность в международных водах.

безопасность

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