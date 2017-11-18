Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

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Первый полет совершил в субботу, 18 ноября, новейший российский самолет радиолокационного дозора и наведения А-100.

Об этом сообщили в концерне "Вега", где велись разработки техники, передает ТАСС.

Во время полета удалось проверить аэродинамические характеристики самолета, а также работоспособность авионики и части целевой аппаратуры радиотехнического комплекса.

Новый самолет может обнаруживать и сопровождать воздушные цели, а также участвовать в управлении ударной авиации, добавили в концерне.

А-100 был создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Самолет должен прийти на смену А-50 и А-50У. Серийные поставки в войска запланированы на 2020 год.

Ранее стало известно, что Россия отправит восемь самолетов SSJ-100 в Мексику для авиаперевозчика Interjet.