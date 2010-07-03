В РФ рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия

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Дальность действий российских ракет Х-101 пока недостижима ни для одного из конкурентов, заявил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов в интервью "Военно-промышленному курьеру".

При этом он подчеркнул, что российские разработчики обладают возможностями, чтобы сделать тактико-технические характеристики ракет еще лучше, но существуют определенные ограничения. По его словам, Россия очень пунктуальна в выполнении международных обязательств.

"Главное – наша технологическая база, которой можно гордиться. Но мы очень законопослушная страна. У нас система ограничений связана с международными обязательствами и жестко контролируется", – заявил специалист.

Он также вспомнил слова Владимира Путина о том, что нельзя допускать очередную гонку вооружения. В то же время Обносов отметил, что безопасность страны в любом случае будет обеспечена, и если будет поставлена задача, она будет решена наименее затратными способами.

"Есть наработки, знания, компетенции. Так что безопасность страны будет обеспечена", – заключил глава корпорации.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД. Глава Белого дома объяснил это тем, что Москва якобы не соблюдает обязательства по договору. Доказательств, что Россия нарушила договор, США не предоставили.

Позже госсекретарь США Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает условия ДРСМД.

3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД, а 2 августа договор перестал действовать.