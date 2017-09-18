На учениях "Запад-2017" произвели успешный пуск комплекса "Искандер-М"

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На учениях "Запад-2017" произвели успешный пуск модернизированного оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТР) Сухопутных войск "Искандер-М". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

"Ракета повышенной мощности преодолела 480 километров и успешно поразила цель на полигоне "Макат" (Казахстан)", – заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что дальность и точность комплексов "Искандер-М" планируется увеличить за счет новых типов ракет.

ОТРК "Искандер-М" способен поражать цели на дальности до 500 километров. Впервые публично "Искандер" представили в августе 1999 года на аэрокосмическом салоне МАКС. Основное назначение ОТРК "Искандер" – уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.