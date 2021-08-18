Москва онлайн покажет, как работают спасатели на корабле "Полковник Чернышев"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

19 августа зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят тренировку московских спасателей на универсальном пожарном корабле "Полковник Чернышев".

Во время трансляции вы узнаете:



как спасатели тушат пожар при помощи лафетных стволов с палубы корабля;

как водолазы осуществляют поисковые работы;

как спасатели локализуют и предотвращают распространение нефтепродуктов, устанавливая боновые заграждения на поверхности воды.