Москва онлайн покажет, как работают спасатели на корабле "Полковник Чернышев"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
19 августа зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят тренировку московских спасателей на универсальном пожарном корабле "Полковник Чернышев".
Во время трансляции вы узнаете:
- как спасатели тушат пожар при помощи лафетных стволов с палубы корабля;
- как водолазы осуществляют поисковые работы;
- как спасатели локализуют и предотвращают распространение нефтепродуктов, устанавливая боновые заграждения на поверхности воды.
Смотрите трансляцию 19 августа в 10:15 на этой странице или на портале Москва онлайн
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