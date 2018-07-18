Источник в ОПК рассказал о превосходстве "Кинжалов" над "Искандерами"

18 июля, 11:13
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
В оборонно-промышленном комплексе рассказали о превосходстве новой гиперзвуковой ракеты "Кинжал" над ее сухопутным прототипом "Искандером". По словам источника, "Кинжал" может поражать цели на более дальнем расстоянии, чем ракета оперативно-тактического комплекса, передает РИА Новости.
"Комплекс "Искандер-М" предназначен для поражения целей на расстоянии до 500 километров, а "Кинжал", который ставится на МиГ-31К, имеет дальность поражения полторы тысячи километров", – рассказал член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.
Он также отметил, что авиационная ракета в отличие от баллистической ракеты не тратит энергию на преодоление земного притяжения и разгон. Это помогает увеличить дальность поражения "Кинжала".
Еще одной причиной превращения "Искандера" в "Кинжал" стали ограничения на разработку новых ракет наземного базирования такого класса в рамках договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Ранее в СМИ сообщили об успешных испытаниях гиперзвукового комплекса "Кинжал". Ракета прошла 12 испытаний на истребителях МиГ-31, и начала работу по адаптации под бомбардировщики.
Гиперзвуковую ракету "Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия представил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По его словам, "Кинжал" гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.
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