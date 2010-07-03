Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны России опубликовало видео перехвата бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress российским истребителем Су-27. Запись разместили на YouTube-канале ведомства.

На кадрах записи, сделанной из кабины пилота, видно, как Су-27 подлетает к американскому бомбардировщику и сопровождает его.

Видео: YouTube/Минобороны России

Накануне в Национальном центре управления обороной сообщили подробности инцидента. По информации центра, Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, приблизившиеся к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей.

Уточняется, что бомбардировщики США не нарушали границу. При этом российские самолеты пошли на перехват, строго соблюдая международные правила использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.

10 июня истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота также поднимали в воздух на перехват самолетов-разведчиков США и Швеции. Их заметили над нейтральными водами Балтийского моря недалеко от границ России.

