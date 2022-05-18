Режим КТО ввели в Ленинском районе Махачкалы

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Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Ленинском районе Махачкалы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Дагестану.
"Руководителем Оперативного штаба в Республике Дагестан по согласованию с председателем Национального антитеррористического комитета в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 06.03.2006 № 35 – ФЗ "О противодействии терроризму" принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 02:45 18 мая", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 10 пособников запрещенной в РФ террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" в девяти российских регионах. В частности, их деятельность пресечена на территории республик Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Тульской и Тюменской областей.
По данным ведомства, задержанные сформировали разветвленную межрегиональную сеть по указанию кураторов международной террористической организации. Они занимались сбором денежных средств, аккумулированием и переводом денежных средств на счета террористов.
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