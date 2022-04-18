Умер бывший директор СВР Вячеслав Трубников

16:37
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Умер бывший директор Службы внешней разведки РФ Вячеслав Трубников. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-бюро СВР Сергей Иванов.
Герою России, генералу армии в отставке, ветерану СВР Трубникову было 77 лет.
"Руководство и коллектив СВР России выражают искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", – сказал Иванов.
В 1992 году Трубников стал первым заместителем директора СВР, а в 1996 году занял должность директора, на который находился до 2000 года. Кроме того, он занимал должности первого заместителя министра иностранных дел РФ, специального представителя президента РФ в странах СНГ и чрезвычайного и полномочного посла России в Индии.
Трубников является Героем РФ, дважды награжден орденами Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Белоруссии "Франциск Скорина". Отмечен знаками "Заслуженный сотрудник органов внешней разведки РФ", "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке".
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