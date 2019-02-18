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17:46

Глава "Ростеха" сообщил об уничтожении поврежденных штормом С-400 для КНР

безопасность

17:46

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил об уничтожении поврежденных штормом С-400 для КНР. По его словам, сейчас в России изготавливаются новые ракеты, которые отправят Китаю.

"Должны были уже все поставить. К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм, и были вынуждены все эти ракеты уничтожить", – сказал он, пишет РБК.

Сумма контракта на поставку в Китай не менее шести дивизионов С-400 составила более 3 миллиардов долларов США. Спустя сутки после того, как было объявлено о начале поставок, судно с комплектующими для зенитно-ракетных комплексов попало в сильный шторм в районе пролива Ла-Манш.

Ранее американский журнал The National Interest призвал военных не шутить с российскими зенитными ракетными системами С-400.

Власти США угрожают другим государствам санкциями за покупку российской зенитной ракетной системы С-400. Несмотря на запреты США, мировые государства не теряют интерес к ПВО. Недавно Россия и Индия подписали соглашение на крупную поставку С-400. Ранее "Триумф" приобрели Китай и Турция.

безопасность

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