Глава "Ростеха" сообщил об уничтожении поврежденных штормом С-400 для КНР

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил об уничтожении поврежденных штормом С-400 для КНР. По его словам, сейчас в России изготавливаются новые ракеты, которые отправят Китаю.
"Должны были уже все поставить. К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм, и были вынуждены все эти ракеты уничтожить", – сказал он, пишет РБК.
Сумма контракта на поставку в Китай не менее шести дивизионов С-400 составила более 3 миллиардов долларов США. Спустя сутки после того, как было объявлено о начале поставок, судно с комплектующими для зенитно-ракетных комплексов попало в сильный шторм в районе пролива Ла-Манш.
Власти США угрожают другим государствам санкциями за покупку российской зенитной ракетной системы С-400. Несмотря на запреты США, мировые государства не теряют интерес к ПВО. Недавно Россия и Индия подписали соглашение на крупную поставку С-400. Ранее "Триумф" приобрели Китай и Турция.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.