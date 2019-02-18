В России изменится система управления военной полицией

С 1 марта меняется система управления военной полицией. Вводится должность заместителя начальника штаба военного округа по военной полиции, сообщают "Аргументы и факты".
Это связано с намерением объединить территориальные и войсковые подразделения, обеспечить правопорядок, воинскую дисциплину и безопасность дорожного движения на территориях военных округов.
Замначальника штаба также будет являться начальником регионального управления военной полиции округа.
Также есть необходимость координирования деятельности военных комендатур, военных автомобильных инспекций и создания нового ствола военной полиции – войсковых подразделений.
По словам начальника ГУ военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенанта Владимира Ивановского, опыт ее применения в Сирии показал, что территориальные и войсковые подразделения должны управляться децентрализованно.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.