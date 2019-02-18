В России изменится система управления военной полицией

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С 1 марта меняется система управления военной полицией. Вводится должность заместителя начальника штаба военного округа по военной полиции, сообщают "Аргументы и факты".

Это связано с намерением объединить территориальные и войсковые подразделения, обеспечить правопорядок, воинскую дисциплину и безопасность дорожного движения на территориях военных округов.

Замначальника штаба также будет являться начальником регионального управления военной полиции округа.

Также есть необходимость координирования деятельности военных комендатур, военных автомобильных инспекций и создания нового ствола военной полиции – войсковых подразделений.

По словам начальника ГУ военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенанта Владимира Ивановского, опыт ее применения в Сирии показал, что территориальные и войсковые подразделения должны управляться децентрализованно.