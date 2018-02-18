Второй американский эсминец вошел в Черное море

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Американский эскадренный миноносец "Карни" вошел в Черное море.

Как пояснили в ВМС США, таким образом проводится "операция по обеспечению безопасности на море", сообщает РИА Новости.

Заход судна также должен "повысить региональную стабильность, боеготовность и возможности флота стран НАТО и партнеров", отмечают в военном ведомстве.

Эсминец присоединился к американскому судну "Росс", который оснащен крылатыми ракетами "Томагавк" и системой ПРО Aegis

Ранее сообщалось, что американский военный корабль уже посещал воды у берегов Украины на учениях Sea Breeeze в 2017 году. Экипаж эсминца такого типа составляет 337 человек.