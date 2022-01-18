Военные РФ организовали патрулирование морского порта в Сирии из-за возможных терактов

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Российские военные организовали круглосуточное патрулирование морского порта Латакия в Сирии из-за сведений о подготовке терактов. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По словам контр-адмирала Олега Журавлева, террористы из идлибской зоны деэскалации собираются устроить теракты в сирийских портах Тартус и Латакия, сообщает ТАСС.

"По информации сирийских органов безопасности, диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из идлибской зоны деэскалации планируют теракты в портах Тартус и Латакия", – отметил Журавлев.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали из-за взрыва танкера в сирийском порту Латакия. По данным местного информационного агентства, все случилось во время техосмотра судна. После взрыва начался пожар, над портом поднялись клубы черного дыма.