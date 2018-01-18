В Совфеде предложили подчинить ЧВК Минобороны в случае их легализации

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Частные военные компании (ЧВК) должны подчиниться министерству оборону, если они появятся в правовом поле РФ. Об этом заявил руководитель комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

"Только так они могут стать реальной помощью регулярным войскам, а не какой-то альтернативой в виде функционально похожих структур, которые, однако, в приоритет вместо национальных интересов ставят прибыль", – пояснил он, передает РИА Новости.

Сенатор считает, что необходимо разработать нормы, чтобы неприятели не смогли нанять военных ЧВК. Деятельность компаний должна отвечать интересам государственной политики.

По его словам, легализация частников является "дискуссионным вопросом". У этой инициативы есть риски, поэтому важно тщательно подойти к созданию нормативно-правовых условий для ее воплощения. Проект должен пройти проверку специалистов, а также общественное обсуждение, добавил Бондарев.

Ранее сообщалось, что законопроект о легализации работы ЧВК в ближайшее время планируют внести в Госдуму РФ. Отмечалось, что инициатива позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом и к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии.