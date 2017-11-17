Пресс-секретарем Шойгу стала 26-летняя журналистка "Звезды"

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

26-летнюю тележурналистку Россияну Марковскую назначили пресс-секретарем министра обороны РФ Сергея Шойгу.

При этом Игорь Конашенков останется директором департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства, сообщает РИА Новости.

Россияна Марковская родилась 6 января 1991 года. Она окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета, затем работала корреспондентом на ГТРК "Владивосток" и телеканале "Звезда".

Ранее депутаты Госдумы направили в адрес Шойгу запрос с предложением включить в рацион военнослужащих мед. Как пояснил депутат Иван Сухарев, мед обладает колоссальным количеством преимуществ в сравнении с другими высококалорийными продуктами.

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