Безопасность на футбольных матчах в Москве в выходные обеспечат более 2 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За безопасностью во время матчей 11 тура Российской Премьер-лиги в Москве будут следить около 2,2 тысячи человек. Речь идет о спортивных мероприятиях 17 и 18 октября. Об этом рассказали в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города.

"Матч между командами "Локомотив" и "Уфа" состоится на стадионе "Локомотив" 17 октября 2020 года. А в воскресенье, 18 октября, на стадионе "ЦСКА" пройдет встреча между ЦСКА и "Динамо", – сказано в сообщении.

Так, во время матча в субботу безопасность обеспечивать будет наряд численностью около тысячи человек. Среди них сотрудники контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудники полиции и ОМОНовцы.

Следить за правопорядком на встрече ЦСКА – "Динамо" будут более 1,2 тысячи человек.

Отмечается, что перед мероприятиями специалисты изучат стадионы и прилегающие к ним территории. Меры необходимы для обеспечения антитеррористической безопасности.

Ранее стало известно, что в связи с проведением футбольного матча в районе стадиона "ВЭБ Арена" 18 октября будет перекрыто движение транспорта.

Также сообщалось, что маршруты автобусов № 175 и 818 в районе станции метро "ЦСКА" изменятся 18 октября.

